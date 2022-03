Grand Prix de Bahreïn

Max Verstappen rit un peu jaune quand même. Il n'apprécie pas plus qu'un autre de voir une pole position lui échapper pour 0"123 et il se console comme il peut. Samedi, il n'a pas eu à faire beaucoup d'efforts pour trouver un sujet de diversion en déplaçant le problème sur quelqu'un d'autre. Le proposé aux interview le lui a apporté sur un plateau en lui demandant s'il était déçu que les Mercedes ne soient pas dans le coup. Il a évidemment répondu que "oui, énormément"… Tout ceci vingt-quatre heures après s'être moqué du pessimisme des pilotes de l'écurie allemande.

Content de s'être débarrassé, pour un temps au moins, de Lewis Hamilton et s'être trouvé un nouvel adversaire inexpérimenté dans une course au titre en Formule 1, le Néerlandais a raconté sa qualification un peu frustrante.

"La Q2 a semblé bien mais la Q3 a été un peu plus une galère en termes d'équilibre de la voiture. C'était un peu aléatoire et on a un peu raté la bonne balance, a-t-il expliqué. Nous avons une bonne voiture pour la course, ce qui au bout du compte est le plus important. Il y avait du survirage, du sous-virage, je ne pouvais pas vraiment attaquer dans les virages, ce qui a rendu le tour complet difficile et il va falloir regarder pourquoi. Les Ferrari sont très proches et ça va être une rude bataille. Ils ont deux pilotes rapides et ça va être excitant."

Ce qui l'inquiète, ce sont les 57 tours à couvrir dimanche. Et à l'entendre tenir une stratégie à un arrêt n'est pas gagné. "Ici, on veut bien se qualifier évidemment mais il faut aussi s'assurer que la voiture fonctionne bien pour la course parce que les pneus sont vraiment en difficulté, ce qui diffère un peu d'autres pistes, a rappelé le champion du monde. Côté météo, ça va être plus chaud en course donc plus rude pour les pneus."

Dans ce duel Red Bull - Ferrari à quatre, il espère que Sergio Pérez aura son mot à dire. "Je ne suis pas parvenu à exploiter 100% de la voiture, a avoué le Mexicain, qualifié quatrième. Une troisième place était possible mais j'ai viré large dans la dernière courbe. Cela aurait été bien de démarrer sur la partie propre de la grille mais on peut vraiment dépasser ici."

"On s'est mis à bosser tard sur la voiture l'an dernier et je pense que nous avons fait un travail merveilleux", a relevé Christian Horner, le directeur d'équipe et PDG de Red Bull Racing. Il ne faut effectivement pas l'oublier : Red Bull a poussé jusqu'au bout le développement de sa RB16B l'an dernier pour permettre à Max Verstappen de garder ses chances d'être couronné et on prédisait à l'équipe autrichienne allait le payer au prix fort au coup d'envoi de cette saison.

