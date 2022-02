C'est qui se s'appelle s'engager sur le long terme. Dans un communiqué officiel, la F1 a annoncé que le Grand Prix du Bahreïn resterait au calendrier... jusqu'en 2036. "Le Grand Prix de Bahreïn est une belle course du calendrier depuis 2004 et a accueilli deux courses en 2020 pendant la pandémie de Covid-19. En 2022, ce sera la course d'ouverture de la saison et est devenue la favorite de tous les fans, pilotes et équipes", est-il également indiqué.

Stefano Domenicali, le patron de la F1, s'est également félicité de cet accord. "Je suis ravi que nous courrions sur le circuit international de Bahreïn jusqu'en 2036 (...) Depuis 2004, nous avons eu des courses fantastiques à Sakhir et nous avons hâte d'y être de retour pour le début du championnat 2022 alors que nous commençons une nouvelle ère pour le sport", a confié le dirigeant italien. En 2004, le petit royaume avait été le premier pays du Moyen-Orient à accueillir une manche de Formule 1. La course se déroule sur le circuit de Sakhir, une trentaine de kilomètres au sud de la capitale Manama.

Hamilton, le recordman

Comme en 2021, Bahreïn ouvrira la saison 2022, qui prévoit un record de 23 Grands Prix. Les écuries y seront auparavant du 10 au 12 mars pour des tests de pré-saison. Le Britannique septuple champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes) détient le record de victoires à Bahreïn avec cinq succès. Cette extension du partenariat avec Bahreïn confirme l'intérêt de la discipline pour cette région, malgré les critiques à répétition d'organisation de défenses des droits humains, avec les Grands Prix d'Abou Dhabi depuis 2009 et d'Arabie saoudite depuis 2021.

Le Qatar, qui avait remplacé l'Australie au calendrier 2021 chamboulé par la pandémie, reviendra également au programme dès 2023 pour dix ans. La F1 a par ailleurs récemment prolongé les GP de Chine (de 2023 à 2025), d'Abou Dhabi (jusqu'en 2030) et de Singapour (2028).

(Avec AFP)

