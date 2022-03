Formule 1

Lucas Parle F1 - "Ça a déroulé sec chez Ferrari à Bahreïn ! Sont-ils déjà trop forts ?"

GRAND PRIX DE BAHREIN - Avec Charles Leclerc et Carlos Sainz, Ferrari a signé un doublé le week-end dernier à Bahreïn, pour le Grand Prix d'ouverture de la saison 2022. La démonstration des Rouges a inspiré Lucas Parle F1. Avec ce résultat, Ferrari a déjà mis un gros coup à la concurrence. Est-ce que la Scuderia est trop forte pour Red Bull, Mercedes et les autres ? On en parle.

00:04:05, il y a une heure