Formule 1

Podium inespéré, Hamilton et Mercedes ont fait "le dos rond"

Les Fous du Volant – Le miracle Mercedes. Alors que l’écurie championne du monde semblait en difficulté dans ce premier Grand Prix de la saison, pas au niveau de ses concurrents, elle a réalisé une surprenante performance en finissant aux 3e et 4e places. Lewis Hamilton et George Russell ont joué la sécurité et assuré des points. Retour sur le mal Mercedes dans les Fous du Volant.

00:06:48, il y a 27 minutes