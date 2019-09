Lewis Hamilton espérait combler en course l'écart de Vmax avec Ferrari mais il n'en fut rien. Dimanche, le Britannique de Mercedes s'est contenté de la deuxième place au terme d'un Grand Prix de Belgique où il aura seulement débordé la "rossa" de Sebastian Vettel en détresse pneumatique.

Mais avant ça, il avait dû se convaincre de courir, comme tous ses confrères. Se dire que la course reprenait ses droits après l'accident mortel de l'espoir français Anthoine Hubert, samedi en Formule 2. "C'était dur de réaliser que nous avons perdu un super pilote hier, que le monde continue de tourner, qu'il fallait se remettre dans la voiture pour faire le job, a avoué le quintuple champion du monde. J'ai dû y retourner - et nous devions tous le faire -, j'ai fait le vide dans ma tête et j'ai couru avec Anthoine à l'esprit."

"J'ai donné tout ce que j'avais. Ce fut un week-end un peu bancal mais finir avec un résultat positif, on prend !", a-t-il résumé. "Contre toute attente, nous avons progressé et ce fut au bout du compte une super, super course. Ferrari a été plus rapide que nous pensions… Charles a fait des super temps."

"Ce n'est pas facile de débuter avec une équipe comme Ferrari"

"Nous avons eu la meilleure stratégie que nous pouvions avoir, a-t-il estimé. Leclerc était très rapide en début de course avec les pneus 'tendre' et il a fait un superbe travail et, même si nous avions eu une stratégie différente, il aurait été difficile à battre."

Après un premier relais passé à subir derrière les Ferrari, l'Anglais de 34 ans a mené une haletante mais vaine course-poursuite derrière le Petit prince à partir du 23e des 44 tours. "Après le pit stop, nous étions à neuf secondes et ce fut dur de revenir. Finir à 0"9 me satisfait donc plutôt", a-t-il dit.

"Ses résultats parlent d'eux-mêmes, a-t-il dit à propos du premier vainqueur monégasque. Ce n'est pas facile de débuter avec une équipe comme Ferrari aux côtés d'un quadruple champion du monde. Il faut nous attendre à de grandes choses de sa part."

Défait à Spa, il a donné rendez-vous à Monza pour la revanche, dimanche prochain. "Monza sera une course intéressante car les Ferrari sont très rapides en ligne droite mais nous usons moins nos pneus donc nous pourrions avoir une course encore très serrée", a-t-il prévenu.