L'aisance des Ferrari se confirme sur le toboggan des Ardennes, même s'il faut rester prudent car il ne s'agit que d'un vendredi. Les Rouges ont continué de rouler devant lors des essais libres 2 du Grand Prix de Belgique. Après le doublé assuré dans cet ordre par Sebastian Vettel et Charles Leclerc lors du premier entraînement, le Monégasque a pris le dessus de l'Allemand au bout d'un tour en 1'44"123 en "tendre" dans l'après-midi, pour 0"630.

Non content d'avoir creusé un écart conséquent sur son coéquipier, le pilote de Monte-Carlo a laissé les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas à respectivement 0"846 et 0"892. De quoi rappeler son week-end bahreïni.

Stoppé par un souci de perte de puissance, Max Verstappen (Red Bull) n'a pu effectuer de tour en "tendre", et son meilleur chrono en "medium" lui a valu une cinquième place à naturellement relativiser, derrière Sergio Pérez et sa Racing Point en fumée à l'issue d'une session abrégée.

Quadruple vainqueur de l'épreuve, Kimi Räikkönen a hissé son Alfa Romeo au septième rang devant Lance Stroll (Racing Point), Daniel Ricciardo (Renault) et Alexander Albon, nouveau titulaire chez Red Bull.