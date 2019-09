Vettel a roulé pour Leclerc : "Tout ce que je pouvais faire était servir l'équipe"

Une course de serviteur dont il n'a pas l'habitude. Dimanche à Spa-Francorchamps, Sebastian Vettel s'est rallié à la cause de Charles Leclerc pour favoriser la victoire du Monégasque et de Ferrari dans le au Grand Prix de Belgique. Mission accomplie : son jeune coéquipier a remporté sa première victoire, et la Scuderia son premier succès de la saison.

Troisième au premier virage puis rapidement deuxième après avoir avalé la Mercedes de Lewis Hamilton, il a été désigné pour rentrer en premier (au 16e des 44 tours) afin de provoquer le pit stop de l'Anglais. Ce qui n'a pas vraiment fonctionné puisque la Flèche d'argent n°44 est passée au stand au 23e tour.

En tête en "medium", il n'a ensuite pas eu le rythme pour résister au retour de la SF90 sœur. Sans broncher, il a obéi à la consigne de laisser passer la n°16. S'étant exécuté dans le 27e tour, dans la descente d'Eau rouge, il a cédé à la W10 au 32e tour. Alors menacé par l'autre Mercedes de Valtteri Bottas, il est rentré une seconde fois, et le point du meilleur temps fut le seul aspect personnel à mettre dans la colonne des "plus".

"Pour l'équipe, bien sûr que je suis content. Pour moi, ne le suis pas, a déclaré l'Allemand classé 4e à 26 secondes. Je n'avais pas la vitesse en fait, j'avais du mal à exploiter les pneus, ce qui n'est normalement pas un problème pour moi. Passé le premier arrêt, ce fut clair que nous ne serions pas dans la bagarre. Donc tout ce que je pouvais faire était servir l'équipe."

"Seb a été très sympa"

"J'aurais pu faire plus de tours mais il fallait couvrir Lewis, a-t-il encore précisé. Je galérais dans les virages, ce qui lui a permis (à Hamilton) de se rapprocher. Je ne pouvais le retenir très longtemps. J'ai essayé de lui faire perdre du temps pour donner un matelas à Charles. Au bout du compte, ce fut juste suffisant. Ça a marché".

En Australie et en Chine, il avait bénéficié d'une consigne d'équipe, et ce n'était finalement là qu'un juste retour des choses. "Seb a été très sympa. Sans lui, cela aurait été plus difficile", a souligné Charles Leclerc.