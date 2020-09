Formule 1

LES FOUS DU VOLANT - "Monza risque d'être un désastre mais Ferrari sait qui recruter chez Mercedes"

LES FOUS DU VOLANT - Leclerc et Vettel ont fini 13e et 14e à Spa. Avec seulement deux podiums jusque-là, la Scuderia vit-elle la pire saison de son histoire ? Nos journalistes Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta répondent, sachant que Monza pourrait ressembler à un calvaire. L'intégralité de l'émission est à retrouver en podcast.

