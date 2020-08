"J'ai fait beaucoup de tours dans ma carrière, mais ces deux en Q3 étaient presque parfaits, a réagi l'Anglais après un hommage appuyé à Chadwick Boseman, l'acteur étasunien décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 43 ans. On ne pouvait pas me voir sous mon casque, mais je souriais. Cette piste est tout simplement incroyable et j'étais totalement à la limite. Nous avons décidé d'y aller tôt pour avoir une piste libre et c'est tellement facile de faire une erreur quand on prend l'aspiration si on est bloqué ou si on prend un drapeau jaune. C'était vraiment la bonne décision."