Ayrton Senna est devenue une légende - entre autres - pour ses six victoires au Grand Prix de Monaco, Michael Schumacher en est une autre pour ses six succès à Spa-Francorchamps et Suzuka et Lewis Hamilton s'est fait une place dans l'histoire de la Formule 1 pour beaucoup de raisons aussi, la dernière étant ses sept succès dans son Grand Prix national. On en oublierait presque les huit succès-record de Michael Schumacher ou Lewis Hamilton à Mogyorod, sur les circuits moins prestigieux, respectivement de Magny-Cours et Hungaroring.