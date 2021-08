La première saison de Mick Schumacher en Formule 1 peut être analysée de deux façons : soit on la considère comme galère parce qu'il conduit une mauvaise monoplace de 2020, sans aucune évolution, soit on la regarde avec admiration vu ce qu'il arrive à tirer de sa Haas.

C'est la seconde option qu'a choisi de retenir Ferrari, la maison mère du pilote allemand, fils de Michael. Membre de la Ferrari Driver Academy, Mick est évidemment surveillé de près par la Scuderia, où il mettra forcément les pieds un jour, si ses performances et son évolution concordent avec les plans de l'écurie transalpine. Mais ceci est une autre histoire.

La dynastie Schumacher : Mick, le dernier de la famille à atteindre la F1

Les erreurs font partie du processus d'apprentissage

Attentif à l'évolution du pilote de 22 ans, Mattia Binotto a salué la première partie de saison mardi auprès de la Formule 1. "Nous avions convenu au début de la saison que tout d'abord, Mick ne devait pas se mettre la pression pour a première saison en F1 avec Haas, tout en étant sûr qu'il serait en mode apprentissage. Donc 2021 devait être pour lui une année importante en ce sens. Et cet objectif est en train de bien se passer", a salué le dirigeant suisse.

Passons outre le niveau de la Haas, la saison de Schumacher n'a pas été parfaite, avec quelques accidents à Imola, en course, à Monte-Carlo en qualifications et plus récemment lors des essais en Hongrie. Mais c'est également sur le circuit du Hungaroring qu'il a bataillé avec George Russell et Max Verstappen, avec une Red Bull amoindrie, lors d'un GP animé.

Il est d'ailleurs sorti satisfait de cette course, pour ne pas avoir cédé à la pression, lui qui n'est plus habitué aux bagarres pendant les courses après son départ de la Formule 2. Autre performance notable : il a même réussi à pointer son museau en Q2 lors du Grand Prix de France, sur le circuit du Castellet.

"Depuis le début de la saison, Mick fait les choses bien, il apprend, il progresse. Évidemment, il y a eu des erreurs, mais on considère que cela fait partie du processus d'apprentissage", a souligné Binotto. "Si on fait la balance de tout, on peut être contents Ce qui est important pour lui est de continuer à se développer comme pilote et de progresser en seconde partie de saison. Mais, je suis confiant en sa capacité à le faire."

