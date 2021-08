Le promoteur du Championnat du monde de Formule 1 n'a pas placé par hasard les Grands Prix de Belgique et des Pays-Bas l'un dans la foulée de l'autre pour lancer la séquence de trois week-ends de course de suite, un "triple header" qui sera complété par Monza le 12 septembre. Il a eu le sens pratique, les circuits de Spa-Francorchamps et de Zandvoort étant distants de 300 kilomètres, mais pas seulement.

Il a aussi tout fait pour doubler le plaisir des supporters de Max Verstappen, qui ont établi depuis des années leur repaire dans les Ardennes belges faute de Grand Prix sur le territoire néerlandais. Et le pilote de Red Bull le leur rend bien, tout comme le tracé de Zandvoort, qui piaffe d'impatience d'accueillir la marée orange - la jauge a été fixée à 70% - après l'annulation de la course qui aurait dû marquer en 2020 le retour de la Formule 1 après 35 ans de pause.

Vendredi, le pilote de la RB16B n°33 a comme d'habitude pour le Grand Prix de Belgique, pays qui l'a vu naître, étrenné un casque spécial, d'un orange du plus bel effet. Tout ceci deux jours après l'installation de nouveaux panneaux de signalisation routière à proximité du circuit de Zandvoort, relevant la limite de vitesse de 30 à 33 km/h, un bonus affiché en italique exactement comme le numéro de l'as batave sur sa monoplace.

