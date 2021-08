Depuis qu'elle est réglementaire, la trêve estivale n'avait jamais paru aussi longue. Qu'importe. Malgré une pause d'un mois entre les Grands Prix de Hongrie et de Belgique, on peut être certain que Lewis Hamilton et Max Verstappen n'auront pas besoin d'autant de temps pour renouer le fil d' une lutte continue, féroce et multidimensionnelle comme on n'en avait plus vue depuis des lustres. Puisque la deuxième partie de saison promet d'être aussi intense que la première, on leur souhaite d'avoir passé des vacances reposantes.

À vrai dire, on ne voit pas comment l'antagonisme pourrait devenir moins vigoureux. L'action reprend dans le plus bel écrin du monde, dès ce week-end, à Francorchamps. Les enjeux sont les mêmes, les échéances approchent et la mémoire est vive. Au-delà de leur quête commune, celle d'un titre de champion du monde qui ferait de l'un le pourfendeur d'une domination unique et de l'autre le plus grand champion de l'histoire, Verstappen et Hamilton n'ont toujours pas réglé, en piste, le contentieux qu'ils avaient eu à Silverstone.

Grand Prix de Belgique Ferrari satisfait des débuts de Mick Schumacher : "Il fait les choses bien" 17/08/2021 À 18:10

Verstappen va tester ses nerfs

Après avoir remporté quatre des cinq manches entre Monaco et l'Autriche, le chouchou de Red Bull n'a engrangé que cinq petits points lors des deux derniers Grands Prix et cédé les commandes du championnat à son rival de Mercedes, pour huit unités. Le Néerlandais était un leader assumé, il est désormais un chasseur agacé. Et l'avait laissé transparaître avant la course, à Mogyorod, après avoir été interrogé une énième fois sur la fracture de Silverstone.

"Est-ce qu'on peut arrêter avec ça ?", avait-il lâché. Il y a tellement de questions là-dessus. C'en devient ridicule. Vraiment. Pendant tout le jeudi, nous avons parlé de cette merde. Alors est-ce qu'on peut arrêter avec ça s'il vous plaît ? Lewis et moi sommes des pilotes, nous faisons la course. Et il est évident que nous n'allons pas nous faire de cadeaux tout en restant fair-play."

Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes) au Grand Prix de France 2021 Crédit: Imago

Jamais le surdoué batave n'avait évolué dans un tel contexte. La guerre des mots, qu'il a lancée après avoir accusé Hamilton d'irrespect, et celle des dirigeants des deux écuries, qui n'ont pas attendu aussi longtemps pour s'invectiver, vont réellement mettre à l'épreuve l'imperméabilité du pilote de 23 ans, forgée par l'adversité du karting et l'éducation à la dure de son père . Le septuple champion du monde, lui, s'est retrouvé dans un schéma qu'il connaît : il avait toujours fini par avoir Sebastian Vettel à l'usure. Aidé, aussi, par la réactivité technique de Mercedes.

Red Bull et Mercedes sur un fil

Mise au défi par Red Bull cette saison, l'écurie allemande a réussi à combler une bonne partie de son déficit de performance grâce à de nombreuses améliorations aérodynamiques instaurées à Silverstone. Pour la firme championne du monde, la marge n'avait jamais été aussi fine, alors qu'elle a dû, elle aussi, se résoudre à concentrer une bonne partie de ses ressources sur le développement de la monoplace de la saison prochaine, qui marquera une nouvelle ère en F1.

Les gens ont une mémoire à court terme dans ce sport, expliquait le patron de l'écurie Christian Horner Il faut foncer. Chaque course est une opportunité et si cela signifie que les gens doivent travailler un peu plus dur, et quelques heures de plus pour y parvenir, alors tout le monde est prêt à relever le défi." La problématique est la même pour sa rivale autrichienne... même si la marque de boissons énergisantes semble placer le curseur un peu plus près du présent que de l'avenir. ", expliquait le patron de l'écurie Christian Horner à nos confrères de Motorsport.com ."

Pour son leader Verstappen, qui commençait sérieusement à perdre patience ces dernières années, mais aussi pour son fournisseur Honda, qui quittera la discipline fin 2021 en lui cédant les plans de son moteur, Red Bull ne devrait faire aucune concession lors de cette deuxième partie de saison.

L'écurie a tout de même un joker en moins : elle n'a pu réhabiliter le bloc propulseur accidenté à Silverstone, ce qui devrait la contraindre à utiliser un quatrième moteur (contre trois autorisés par le règlement) au cours de la deuxième partie de saison. Verstappen a donc toutes les chances de s'élancer depuis le fond de grille lors d'un prochain Grand Prix. Comme si le défi n'était pas suffisamment grand.

Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull) se saluent, au Castellet - Juin 2021 Crédit: Imago

Saison 2021 Prime au spectacle : La F1 créé l'Overtake Award pour favoriser les dépassements IL Y A 12 HEURES