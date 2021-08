Formule 1

Grand Prix de Belgique - L'argent roi à Spa : "Il aurait fallu avoir le courage d'annuler la course"

LES FOUS DU VOLANT - Après le simulacre de course à Spa-Francorchamps, Gilles Della Posta et Stéphane Vrignaud livrent les explications du fiasco. Entre les engagements financiers à tenir et les contraintes du calendrier, les organisateurs n'ont pas voulu annuler le Grand Prix de Belgique. (Montage : Anne Thirion)

00:08:39, il y a 3 heures