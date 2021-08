A la lumière du constat que Lewis Hamilton dressait week-end après week-end avant la trêve estivale, le résultat de la première journée du Grand Prix de Belgique est presque inespéré. A entendre le septuple champion du monde, la Mercedes W12 manquait un peu de tout et les perspectives de développement technique étaient plus que limitées. Vendredi à Spa-Francorchamps, l'écurie allemande a continué son travail d'optimisation des réglages afin de rester dans la course au titre, tant chez les pilotes et les constructeurs.

Spa 1991 : Pour ses débuts, Schumacher remplace un prisonnier et dort en auberge de jeunesse

Le circuit ardennais réclame de la puissance et de la tenue de route dans les enchaînement rapides, autant de points forts affichés par la rivale Red Bull RB16B de Max Verstappen. En cela, le "toboggan des Ardennes" promettait d'être accablant pour la machine allemande mais il n'en a rien été à la lumière des premiers essais.

Saison 2022 Pérez repart pour une saison avec Red Bull IL Y A 7 HEURES

Valtteri Bottas a conclu les essais libres 1 avec le meilleur chrono et, plus significatif de la compétitivité de la monoplace de Brackey, le Finlandais n'a cédé que 0"041 au Néerlandais lors des essais libres 2, et Lewis Hamilton, 0"072. Bref, les Flèches noires semblent bien en ordre de bataille à l'aube de la 12e des 23 manches du Mondial 2021. Ce que les pilotes se sont plus à attester.

"Tout avait l'air plutôt bien aujourd'hui, a confirmé Valtteri Bottas, qui a déjà fait une croix sur la pole position puisqu'il sera sanctionné de cinq places sur la grille de départ dimanche pour sa faute hongroise. La cadence sur relais court comme long était plutôt correcte. C'est toujours dur de comparer en détails d'une session à l'autre, mais au moins l'impression est bonne. Nous semblons assez rapides dans les lignes droites avec notre niveau d'appui et en course ce sera important pour moi d'être rapide dans les secteurs 1 (ndlr : qui comporte la ligne de Kemmel) et 3 (la portion de Blanchimont) pour opérer des dépassements. Mais s'il pleut, il nous faudra plus de charge aérodynamique. Il faudra donc voir session après session. Cette décision sera la clé pour la qualification."

Pas plus d'une demi-heure de visibilité

De son côté, Lewis Hamilton s'est plaint d'un manque de vitesse de pointe après une demi-heure de roulage en essais libres 1. En fait, tout était question d'équilibre, de compromis. "Trouver le bon équilibre ici est un gros challenge, a insisté le n°1 mondial. En essais libres 1. Nous sommes partis dans une direction, puis nous avons changé l'après-midi. La vitesse était assez similaire : avec une option on est rapide dans les secteurs 1 et 3, mais plus lent dans le 2. Puis on essaie l'autre option et c'est l'opposé. Déterminer la bonne balance est donc compliqué. C'est d'autant plus dur dans ces sessions courtes (une heure) mais au moins c'était sec la majorité du temps."

"Dans l'ensemble, c'est une bonne journée mais je ne sens pas encore bien la voiture, il va donc falloir bosser d'ici demain matin pour solutionner ça. La météo va aussi jouer un grand rôle. S'il pleut, il faudra évidemment plus d'appui. Mais s'il ne pleut pas, on peut complètement subir dans les lignes droites. Nous allons devoir être très prudents dans nos changements."

"Difficile de dire où nous nous situons dans la hiérarchie, a avoué Andrew Shovlin, l'ingénieur en chef. Le circuit est très sensible à la puissance, varier les modes peut donner des écarts importants en termes de chrono mais la voiture fonctionne comme elle le devrait. Il nous reste à parfaire l'équilibre et Lewis s'est plaint de vibrations sur son run long. La météo va rester comme ça et c'est difficile d'avoir de la visibilité au-delà de 30 minutes. Planifier la qualification et la course va donc être compliqué."

Grand Prix de Belgique Verstappen, un crash et de l'optimiste IL Y A 2 HEURES