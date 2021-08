Valtteri Bottas n'a pas passé de bonnes vacances mais il a repris le volant l'esprit combatif. Pénalisé de cinq places sur la grille de départ du Grand Prix de Belgique, ce week-end, en guise de sanction pour son strike responsable qui avait éliminé Sergio Pérez (Red Bull) et Lando Norris (McLaren), et retardé Max Verstappen (Red Bull) au départ du Grand Prix de Hongrie, le 1er août dernier, quasi assuré de perdre son baquet chez Mercedes l'an prochain, le Finlandais a bouclé les essais libres 1 de la 12e des 23 manches du Mondial 2021 avec le meilleur chrono, vendredi dans les Ardennes belges.

En 1'45"199, avec les pneus "tendre" de la gamme Pirelli, le pilote originaire de Nastola a roulé 0"164 plus vite que le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), natif du "plat pays" et supporté cette année encore par une cohorte de fans habillés en orange, impatients de vivre l'étape belge et celle qui suivra le week-end prochain à Zandvoort, aux Pays-Bas.

Alerte pour Leclerc

Après une séance commencée sur une piste marquée par quelques traces d'humidité, ce qui a poussé la direction de course à autoriser les gommes sculptées pour quelques minutes, et achevée sous quelques gouttes de pluie, Pierre Gasly (AlphaTauri) a complété le trio à 0"500, histoire de montrer qu'il était toujours candidat au second volant chez Red Bull en 2022, en lieu et place de Sergio Pérez, sixième à 0"928.

Entre eux se sont glissées les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz, troisième au Hungaroring, à respectivement 0"619 et 0"736, sans convaincre sur ce tracé fait d'enchaînements rapides peu favorables à leurs SF21, comme en a témoigné en fin de session le passage en hors-piste qui a fait punir le Monégasque à Malmedy, alors qu'il venait de chausser les gommes "tendre".

Hamilton évite un accident

Et Lewis Hamilton dans tout ça ? Il était en avance d'environ 0"15 sur le temps de son coéquipier lorsqu'il est tombé sur le retardataire Nicholas Latifi (Williams), dans la dernier partie du circuit. Si le Britannique, de retour à la place de n°1 mondial, a échoué au 18e rang, il peut aussi voir les choses du bon côté en se disant qu'il a échappé à un gros accident car le Canadien, auteur de son meilleur résultat en F1 au Hungaroring (8e), ne l'avait pas vu.

Ce fut là l'incident le plus sérieux, même si d'autres ont émaillé cette rentrée des classes où tous les pilotes n'étaient visiblement pas encore dans le rythme. En tête-à-queue à la sortie du virage n°1 à la 17e minute, Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) a fait une équerre dans la voie d'accès des stands à la 34e minute. Sans rien casser, heureusement.

De cette session, on retiendra aussi la neuvième place d'Esteban Ocon, le vainqueur du Grand Prix de Hongrie qui revient avec plaisir sur le circuit de ses débuts en Formule 1, en 2016, et la dixième place de son compatriote Fernando Alonso. Ce qui augure peut-être un nouveau week-end faste pour Alpine, une semaine après le podium de la marque aux 24 Heures du Mans.

