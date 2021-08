Le circuit de Spa-Francorchamps inspire l'admiration pour ses courbes à haute vitesse et la crainte pour ses passages sélectifs qui peuvent se révéler impitoyables pour le premier venu comme le champion confirmé. Charles Leclerc et Max Verstappen en ont fait l'expérience en ajoutant leurs noms à la liste des pilotes piégés par le "toboggan des Ardennes", vendredi après-midi. A quelques minutes d'intervalle lors des essais libres 2 du Grand Prix de Belgique, le Monégasque et le Néerlandais y ont laissé leur Ferrari et leur Red Bull, embarqués dans un endroit pas réputé pour être le plus critique. Pour une sortie de piste, on aurait plus pensé au raidillon d'Eau rouge, mais c'est entre Les Combes et Malmedy qu'ils ont abandonné leurs monoplaces hors service.

Lors des essais libres 1 déjà, dans le virage n°7, le pilote de Maranello avait reçu un avertissement sans frais en passant large dans les graviers. A l'occasion de la seconde séance d'entraînement, il a perdu le contrôle pour de bon, à la 44e des 60 minutes de tests. Embarqué dans un tête-à-queue, il a tapé le mur de protection et plié la suspension avant gauche de sa SF21.

Six minutes auront été nécessaires pour évacuer la monoplace n°16, et quelques-unes pour revoir un nouveau cador à la faute. Alors qu'il détenait le meilleur chrono depuis la 37e minute, Max Verstappen n'a pu contrôler une dérobade de sa RB16B à l'entrée de ce virage, quelques dizaines de mètres plus loin. La pirouette de la monoplace bleue marine fut moins spectaculaire mais aussi destructrice. Suspension arrière droite faussée à reculons, le Batave, qui pilote quasiment à domicile (il est né en Belgique d'une mère belge), le n°2 mondial a sobrement expliqué avoir "perdu l'arrière". Il restait trois minutes dans la séance et surtout beaucoup de gravillons sur la piste, et le peloton en est resté là.

