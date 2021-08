Parce qu'un Grand Prix de Belgique sans pluie ne serait pas tout à fait un Grand Prix de Belgique, les averses ont refait surface dans le décor du circuit de Spa-Francorchamps, samedi à l'occasion des derniers essais avant la qualification de la douzième manche du Mondial. Alors que de timides ondées avaient accompagné le début et la fin des essais libres 2, vendredi, la pluie a cette fois imposé un bitume totalement mouillé et les pneus "intermédiaire" de Pirelli pendant l'ultime heure de tests avant la séance qui constituera la grille de départ, à 15h.

Par une température de 13°C peu propice à l'évolution des bolides de Formule 1, chacun a refait ses réglages en vue du tour chrono, et à ce petit jeu c'est Max Verstappen qui a posté sa Red Bull au sommet, avec un tour en 1'56"924. Loin devant son coéquipier Sergio Pérez, à 0"947, et plus encore son adversaire de Mercedes, Lewis Hamilton, relégué à 1"072.

Grand Prix de Belgique La Mercedes est rapide en ligne droite, mais la météo est une véritable crainte IL Y A 18 HEURES

Les Ferrari sont loin

Derrière ce trio, les écarts sont encore plus conséquents puisque Lando Norris (McLaren) a lâché 1"585 et Esteban Ocon (Alpine), récent vainqueur du Grand Prix de Hongrie, 1"989. Lance Stroll (Aston Martin), Pierre Gasly (AlphaTauri), auteur d'un tête-à-queue, Sebastian Vettel (Aston Martin), George Russell (Williams) et Fernando Alonso (Alpine) ont complété le top 10.

De cette première moitié de tableau, Valtteri Bottas est absent. Le Finlandais, qui sera pénalisé de cinq places sur la grille dimanche pour son strike au Hungaroring, s'est classé au 11e rang, à 2"884.

Pas très à l'aise aux dires de leurs pilotes sur le sec vendredi, les Ferrari n'ont pas brillé non plus sur ce bitume qui a provoqué de nombreuses glissades. Carlos Sainz n'a signé que le 14e temps et Charles Leclerc le 16e. Dernier de la classe à plus de sept secondes, Kimi Räikkönen n'a en fait que très peu tourné. Ses mécaniciens se son affairés sur son Alfa Romeo suite à ses problèmes de frein.

Grand Prix de Belgique Verstappen, un crash et de l'optimiste IL Y A 19 HEURES