A trois minutes près, Max Verstappen aurait conclu à la journée parfaite. Mais voilà, il a loupé son entrée dans le virage n°7 pour finir ses essais libres 2, vendredi sur le circuit de Spa-Francorchamps, avec pour conséquences une Red Bull RB16B pliée au niveau de sa suspension arrière gauche. Deuxième temps du premier entraînement, il n'en a pas moins achevé la session de l'après-midi en tête du peloton des 20 pilotes qui effectuaient leur rentrée des classe après quatre semaines de break.

"Je pense que nous avons vraiment pris un bon départ mais malheureusement j'ai perdu l'arrière à la fin de la seconde session, a commenté le n°2 mondial, déjà victime de crashes au Grand Prix de Grande-Bretagne et au Grand Prix de Hongrie. Il y avait un peu trop de survirage pour que je puisse le corriger et j'ai tapé le mur. Au niveau de l'équipe, nous sommes plutôt contents du déroulement des choses et nous avons affiné les réglages entre les essais libres 1 et 2."

Avec 0"041 de marge sur Valtteri Bottas et 0"072 sur son rival pour le titre, Lewis Hamilton (Mercedes), le Néerlandais n'a pas de marge sur ce circuit a priori favorable à sa monoplace. Mais le paramètre météorologique redistribuera peut-être les cartes samedi et dimanche, comme il l'a rappelé.

Pérez dans le rythme

"Concernant samedi, il faut prendre en considération des choses comme la météo mais c'est difficile de dire à quoi ressemblera la piste sur le mouillé, a-t-il déclaré. Je pense que samedi et dimanche vont être similaires à ce que nous avons eu et ça sera vraiment intéressant…"

Pour finir, il a tenu à dire sa satisfaction en regard de la prolongation de contrat de son coéquipier Sergio Pérez pour 2022, annoncée avant les essais libres 2. "C'est super que Checo soit dans l'équipe l'année prochaine, a-t-il déclaré. Nous avons une bonne relation, je suis donc content de continuer à travailler ensemble pour essayer de marquer le maximum de points pour le team le reste de la saison et bien sûr l'an prochain."

Sixième de la première session et dixième de la seconde, Sergio Pérez a comme souvent discrètement préparé son week-end. "La voiture a l'air bien et je pense que nous avons un fort potentiel ce week-end, a confirmé le Mexicain de 31 ans. Je crois que nous serons dans le coup pour faire une bonne qualification. Le rythme était bon aujourd'hui."

Et d'insister sur le fait que savoir de quoi était fait son avenir l'avait soulagé. "C'est génial d'avoir mon contrat pour l'an prochain, je vais pouvoir concentrer mon énergie sur cette saison", a-t-il avoué.

