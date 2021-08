Formule 1

VIDEO - Pression du diffuseurs, loi de l'argent : les Fous du Volant débriefent le naufrage de Spa

GP DE BELGIQUE - Après le simulacre de course à Spa-Francorchamps, les Fous du Volant tentent de trouver des explications à ce fiasco. Entre les engagements à tenir avec les diffuseurs sur le calendrier et les contraintes financières, Gilles Della Posta et Stéphane Vrignaud débriefent le Grand Prix de Belgique.

