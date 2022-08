La rentrée a sonné pour le paddock. Après une pause de trois semaines, la F1 se retrouve à Spa-Francorchamps, ce week-end, pour la quatorzième manche de la saison. Mais autant dire que les vacances n'ont pas été de tout repos. Les turbulences ont même été nombreuses, puisque les départs de Fernando Alonso (Alpine) et Daniel Ricciardo (McLaren) ont été officialisés . Le premier, qui va prendre la direction d'Aston Martin, a d'ailleurs dévoilé les raisons de son départ ce jeudi.

J'ai reçu un appel de l'écurie après l'annonce de la retraite de Sebastian (Vettel). Nous avons discuté et sommes arrivés à un accord, rapidement. Je pense que leur projet est très attractif, a-t-il confié à J'ai eu la sensation que c'était un beau projet pour le futur. Je me suis dit que c'était la bonne chose à faire (...) Et de toutes les options que j'avais pour l'an prochain, je pense que celle-ci était la meilleure, que ce projet a des atouts qui en F1 permettent de gagner. Nous allons voir si nous pouvons mener ce projet jusqu'au succès rapidement.". , a-t-il confié à L'Equipe .".

Aston Martin me voulait vraiment

Le pilote espagnol a également révélé que les premières discussions remontent à la Hongrie, et qu'un accord a "rapidement été trouvé". "Aston Martin voulait vraiment m'embaucher, et avait confiance dans ma capacité à développer leur projet. Et je me suis dit que si je partais, Alpine pourrait proposer ce volant à un jeune pilote, comme Oscar (Piastri). C'était du gagnant-gagnant", a-t-il ajouté, assurant que son intention première était de rester chez Alpine. Problème : les négociations avaient beau avancer pour une prolongation, Alpine et Alonso ne trouvaient pas un point d'accord "sur le principal".

C'est un sentiment difficile à décrire, mais j'ai eu la sensation qu'Aston Martin me voulait vraiment, et appréciait mes performances depuis deux ans", a ajouté l'Espagnol à ", a ajouté l'Espagnol à L'Equipe , qui a tenu à préciser qu'il avait parlé de sa décision de partir à Laurent Rossi, le DG d'Alpine, Luca de Meo, patron de Renault, ses mécaniciens et ses ingénieurs. Enfin, Alonso a indiqué que Flavio Briatore, son ancien manager, n'est pas intervenu dans les négociations.

