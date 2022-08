En trois ans et demi chez Ferrari, le Monégasque n'est toujours pas parvenu à imposer, lorsqu'il le fallait, son ressenti de pilote. Il s'agit pourtant d'une vraie faculté de champion du monde : Max Verstappen avait eu des conversations houleuses avec son muret bien avant d'être sacré. Entre Lewis Hamilton, les échanges de point de vue sont beaucoup plus courants et il est arrivé plus d'une fois à l'écurie allemande d'accorder le bénéfice du doute à son pilote, comme ce fut le cas en Turquie , en 2021.

Mais être capable de s'octroyer les pleins pouvoirs n'est pas inné, et c'est autant une question de statut que de vécu. Hamilton est un multiple champion du monde, il voue une confiance aveugle à Mercedes et réciproquement. Phénomène de précocité, Verstappen est très vite devenu la pierre angulaire du projet mené par Red Bull. L'histoire de Leclerc au sein de la Scuderia, elle, est bien différente.

Le Monégasque a d'abord dû vivre avec un rôle de N.2, même si cette combinaison est vite devenue trop serrée pour lui. À l'époque, il avait plusieurs fois tenté d'intervenir dans les stratégies de l'écurie italienne, à Singapour ou Sotchi. Ce qui lui avait valu quelques remontrances.

"Je pense qu'il y a des choses qui ne devraient pas être dites à la radio car à la fin, cela n'aurait pas changé notre décision, avait lâché Mattia Binotto après le Grand Prix de Russie, sur Channel 4. Il y a des moments pour dire certaines choses et d'autres où il convient de ne rien dire. Je pense que sur ce plan, Charles sait qu'il doit apprendre. Et le fait qu'il se soit excusé signifie qu'il a compris."

Son ADN et son histoire ont fait de Ferrari l'écurie la plus orgueilleuse du plateau. La seule à l'être plus que ses pilotes. Et si la Scuderia n'est pas irréprochable, son leader ne l'est pas non plus. Leclerc a du caractère. Il suffit de se remémorer certaines de ses réactions, à Spa (2020) ou au Castellet plus récemment, pour en avoir le cœur net. Mais il est par nature bien plus exigeant envers lui-même qu'envers son équipe.