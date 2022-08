Carlos Sainz (Ferrari) se prépare à prendre la main. Son coéquipier Charles Leclerc touché par des pénalités pour changement de pièces de moteur qui le renverront en fond de grille dimanche, l'Espagnol a marqué son territoire vendredi dès les premiers essais du Grand Prix de Belgique, sur une piste aux abords largement modifiés pour en accroitre la sécurité.

Ad

En accomplissant un tour en 1'46"538 à une vingtaine de minutes de la fermeture de la piste, le Madrilène a battu son coéquipier monégasque de 0"069, et Max Verstappen (Red Bull), le leader du championnat du monde, de 0"217. Là encore sans n'avoir rien à craindre car le Néerlandais partira lui aussi en queue de peloton dimanche suite à l'installation d'un groupe propulseur hors-quotas réglementaire.

Grand Prix de Belgique Verstappen et Leclerc pénalisés sur la grille dimanche IL Y A UNE HEURE

Il faut donc regarder la suite du classement pour voir qui pourrait contredire le pilote de la Scuderia pour la suite du week-end. Et là, presque sans surprise, on retrouve une Mercedes, celle de George Russell, classée quatrième à 0"858, devant l'Aston Martin de Lance Stroll à 0"899, et, plus inattendue, les Williams d'Alexander Albon et Nicholas Latifi, à respectivement 1"297 et 1"543.

Ocon en fond de grille aussi

Suivent deux autres voitures chronométrées là encore en pneus "tendre", la McLaren de Daniel Ricciardo et l' AlphaTauri de Yuki Tsunoda, et la première enregistrés avec un temps en gommes "medium", la Mercedes de Lewis Hamilton, à 1"882. Pour une raison simple : le septuple champion du monde allait se lancer dans un tour rapide en "tendre" lorsque la session a été stoppée au drapeau rouge en raison de la panne en piste, dans la descente d'Eau rouge, de la Haas de Kevin Magnussen.

Sergio Pérez, sur qui compte Red Bull suite à des prestations décevantes avant la trêve, n'a réalisé que le dixième temps.

En seconde partie de tableau, on remarque les positions en retrait de Lando Norris (McLaren, 13e), Fernando Alonso (Alpine, 14e) ou encore Esteban Ocon (Alpine), 16e. Qui comme Norris se sait déjà condamné par l'utilisation de ses quatrièmes V6, MGU-H et MGU-K, troisièmes batterie et centrale électronique.

Grand Prix de Belgique Alonso sur son départ : "Aston Martin, c'était la meilleure option" IL Y A UN JOUR