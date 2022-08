La chevauchée fantastique. Quatorzième sur la grille de départ, Max Verstappen (Red Bull) a terminé le Grand Prix de Belgique avec 18 secondes d'avance sur Sergio Pérez (Red Bull) et 27 secondes sur Carlos Sainz (Ferrari), dimanche après-midi. Le Néerlandais signe son neuvième succès de la saison, le troisième consécutif. Charles Leclerc (Ferrari) a écopé d'une pénalité de 5 secondes à la fin de la course et perd le bénéfice de sa cinquième place au profit de Fernando Alonso (Alpine).

