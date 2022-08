Max Verstappen (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari) en profitent pendant qu'il est encore temps. Aux deux premières places des essais libres 2 du Grand Prix de Belgique, vendredi sur le circuit de Spa-Francorchamps, le Néerlandais et le Monégasque partageront peut-être la dernière ligne de la grille de départ de la quatorzième manche du Mondial, dimanche à 15h. Pour une raison connue depuis la mi-journée : l'installation d'éléments moteurs hors-quotas sur leurs monoplaces les renverra en queue de peloton.

On connait la détermination des deux protagonistes dans la lutte pour le titre mondial : ce ne sont pas des pénalités qui vont les empêcher de penser que l'exploit sera possible en course. Ils se sont donc attelé à la tache lors de cette seconde session de vendredi, avec l'objectif de régler leurs machines spécialement en configuration "course", pour la rendre performante en gommes "medium" comme "tendre", les deux composés qui devraient avoir la faveur des équipes dans deux jours.

Grosse alerte pour Hamilton

Cependant, le résultat a montré que le champion du monde en titre avait une belle longueur d'avance dans ce travail de mise au point. En 1'45"507, le pilote de la RB18 n°1 a collé pas moins de 0"862 en Pirelli "tendre" à son collègue de la Principauté, qui n'en est pas revenu à la radio en entendant son ingénieur l'informer de l'écart. C'est un fait, ce fut un choc pour "Charlot", qui dispose de neuf courses - et une course sprint - pour refaire ses 80 points de retard au championnat. Et plus encore de constater qu'il n'a roulé que 0"220 plus vite que la McLaren de Lando Norris, troisième. A n'en pas douter, les hommes de la Scuderia vont devoir faire tourner leurs méninges et leurs ordinateurs pour comprendre à côté de quoi ils sont passés. Et à ce propos, la cinquième place de Carlos Sainz, à 1"142, derrière l'Aston Martin de Lance Stroll, n'a rien de rassurant.

Max Verstappen posté sur son nuage avant un crachin typiquement ardennais, Mercedes n'a pas confirmé les espoirs suscités lors de la première séance par la quatrième place de George Russell, à 0"8. Lewis Hamilton a même lutté pour compléter le top 6 à 1"386. En sauvant sa W13 d'une perte d'adhérence du train arrière dans l'entame de la montée d'Eau rouge en fin de session. Frayeur garantie...

La suite est assez conforme à la hiérarchie : Fernando Alonso (Alpine), septième, précède George Russell (Mercedes), Daniel Ricciardo (McLaren) et un Sergio Pérez (Red Bull) encore dixième, en raison d'une panne hydraulique qui l'a retenu dans son garage. Pierre Gasly (AlphaTauri) quatorzième sans réelle explication, Esteban Ocon (Alpine) a pris une seizième place reflétant un programme impacté par sa relégation en fond de grille dimanche en raison de l'installation de son quatrième groupe propulseur.

