Grand Prix de Belgique

Tel le supplice de Tantale, condamné à tenter sans fin de rouler un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, l'équipe Mercedes était persuadée de pouvoir continuer de remonter la pente à Spa-Francorchamps, mais elle est encore tombée de haut, samedi à Spa-Francorchamps.

Sur une piste enchaînant des virages rapides, ses W13 devaient rouler avec les meilleures monoplaces de cette saison 2022 - la Red Bull et la Ferrari - et profiter des rétrogradations techniques de Max Verstappen et Charles Leclerc pour se placer haut. Peut-être pas signer une seconde pole position consécutive, parce que George Russell avait fait le tour de sa vie en Hongrie, mais se battre avec les meilleurs, Carlos Sainz et Sergio Pérez, les seconds pilotes de Milton Keynes et Maranello.

Problème pneumatique

Rien ne s'est passé comme prévu. George Russell ne s'était pas trop inquiété d'un vendredi décevant, évoquant une habitude de l'équipe, et escomptait un rebond samedi à la lumière de ce que les Gris étaient parvenus à faire récemment. Sur une piste qui leur avait donné des maux de tête le premier jour en raison de pneus impossibles à amener dans leur bonne température de fonctionnement, les deux Anglais n'ont jamais représenté une menace crédible.

La Q1, la Q2 puis la Q3 ont reproduit le même pénible scénario pour les hommes de Brackley. George Russell, 5e, a plafonné à 1"069 de Max Verstappen en Q1, Lewis Hamilton, 5e, s'est rapproché à 0"869 de Charles Leclerc en Q2, avant de se retrouver à respectivement 1"838 et 2"111 du phénomène batave en Q3. Septième et huitième, LH44 et GR63 partiront troisième et quatrième dimanche, par le jeu des pénalités affectant Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari) et Esteban Ocon (Alpine). Pas de quoi jubiler.

Une regression de la Q1 à la Q3

Devant ce K.-O. technique, Lewis Hamilton n'y est d'ailleurs pas allé par quatre chemins. "Nous sommes venus ici en étant très, très optimistes que le fait que nous serions proches, à une demi-seconde, qui sait ?, a avoué le septuple champion du monde, sur Sky Sport F1, le diffuseur britannique de la Formule 1. Et avoir 1"8 de retard est un vrai coup de pied dans les dents. C'est une voiture avec laquelle nous continuons de galérer. Elle ne me manquera certainement pas à la fin de l'année !"

Chez Mercedes, la déception est d'autre plus grande que l'équipe a monté un nouveau troisième V6 dans chaque Flèche d'argent, persuadé de se donner une chance quasi décisive de gagner dimanche. Mais l'heure n'est visiblement plus au rêve ni même l'espoir de se sortir d'une situation inextricable, comme l'a suggéré le recordman des titres mondiaux (7), des victoires (103) et des pole positions (103).

"Pour moi, il faut se concentrer sur la construction et le développement de la voiture de l'année prochaine, a-t-il dit. Notre voiture est si différente de la leur [Red Bull et Ferrari], donc nous avons beaucoup de travail à faire. Nous ferons de notre mieux avec ce que nous avons pour le reste de la saison."

"Quand il fait froid, nous galérons"

A l'heure des budgets limités, la répartition des ressources est effectivement une vraie question pour les hommes de Toto Wolff. De son côté, George Russell s'est montré tout autant circonspect. "J'ai du mal à saisir comment on pouvait être en pole position lors de la course précédente et se retrouver à 1"8", a avoué l'ex-pilote Williams, par ailleurs choqué par les 0"6 concédé à l'Alpine de Fernando Alonso.

"Quand il fait froid, nous galérons, a répété à Sky Sport F1. Nous l'avons vu à Imola et d'autres vendredis. Nous n'arrivons pas à mettre les pneus en température. Mais j'ai confiance pour dimanche, par rapport à Alpine (Alonso), McLaren (Ricciardo) et Williams (Albon) mais nous sommes 0"5 à 1"0 de Red Bull et Ferrari."

Et pour ce qui est de la victoire, les choses sont claires pour lui : "Je pense que Max peut encore gagner. Avec sa vitesse, il le peut. Charles va aussi nous passer. Je pense qu'un podium est pour nous improbable." Ce qui constituerait un vrai coup d'arrêt pour Mercedes.

