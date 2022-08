Grand Prix de Belgique

Pour son premier week-end "à domicile", puisqu'il est né en Belgique d'une mère belge, Max Verstappen ne jouera pas les premiers rôles. Vendredi, le pilote Red Bull a attaqué les essais de la quatorzième manche du Mondial, à Spa-Francorchamps, en embarquant un quatrième place dans sa Red Bull, ce qui lui vaudra de partir en fond de grille dimanche.

Avec cette certitude de ne pouvoir viser la pole position, le n°1 mondial a attaqué son programme de travail avec la course à l'esprit. Par une météo typiquement locale, entre froid et légère pluie intermittente. Auteur du troisième temps lors des essais libres 1, il a survolé les essais libres 2 avec un tour en 1'45"507, 0"862 plus vite que son rival dans la course au titre, Charles Leclerc (Ferrari). La sanction intégrée, la perspective de la victoire oubliée, il a somme toute passé une bonne journée.

"Dès les premiers tours, j'ai pu sentir que la voiture fonctionnait bien, donc c'est positif, a résumé le champion du monde en titre. Peu de choses ont vraiment changé au cours des séances, nous avons juste regardé comment nous pouvions régler la voiture de la meilleure façon. Bien sûr, il y a toujours des choses que nous voulons affiner, comme l'équilibre, mais nous pouvons travailler là-dessus. Quand il a commencé à pleuvoir, je n'ai bien sûr pas poussé autant. J'espère qu'aujourd'hui a été le pire, afin d'avoir des sessions plus propres."

Spa, la solution par élimination

Pour sa part, Sergio Pérez a conclu les deux sessions à la dixième place, loin des meilleurs. "Nous n'avions pas le rythme et cela était dû en partie aux conditions, mais nous avons également eu un petit problème (hydraulique) avec l'aileron arrière, donc nous nous sommes arrêtés pendant un certain temps, mais cela a été résolu, a expliqué le Mexicain. Notre temps en piste n'a pas été idéal en raison de la météo, en particulier dans le dernier tour des essais libres 2 sur le pneu 'tendre' quand les choses étaient un peu plus humides. Dès qu'on est dans un virage humide, on perd complètement l'équilibre et il est très difficile d'apprendre quoi que ce soit."

S'exprimant sur l'installation d'un quatrième ensemble propulseur sur la RB18 n°1, le directeur d'équipe, Christian Horner, a précisé à Sky Sport : "On regarde le calendrier stratégiquement. Nous avons senti que ce serait particulièrement tendu d'arriver à la fin de l'année avec la répartition des moteurs que nous avons." Et de reprendre la réflexion que son équipe avait eue à ce sujet. "Zandvoort ? On ne veut pas prendre la pénalité là-bas. Monza est en fait plus difficile à dépasser qu'on ne le pense. Singapour ? On ne veut pas prendre la pénalité là-bas. Au Japon, c'est difficile de dépasser. Là, on commençait à manquer d'options".

Leclerc dans le flou, Sainz en régression

Red Bull Racing a donc fait un choix partagé par de nombreuses équipes ce week-end. Et si l'équipe de Milton Keynes a laissé la voie libre à Mercedes en encaissant une rafale de pénalité avec Max Verstappen, Ferrari n'a pour l'heure pas placé Charles Leclerc dans d'aussi bonnes dispositions. En essais libres 2, le Monégasque a été relégué à quelques 0"8 du Néerlandais, et s'en est ouvertement inquiété. Parlant d'une hiérarchie difficile lisible, il a indiqué qu'il travaillera logiquement sur le rythme de course samedi.

Quant à Carlos Sainz, il a, certes, passé une meilleure journée que le second pilote de Red Bull, Sergio Pérez, mais il a régressé au fil des roulages. "En essais libres 1, je me sentais à l'aise avec l'équilibre de la voiture, a raconté l'Espagnol. Pour les essais libres 2, nous avons essayé quelques changements qui n'ont pas vraiment fonctionné comme prévu et nous avons un peu perdu le feeling."

