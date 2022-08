Grand Prix de Belgique

Les W13 devaient se montrer vendredi, elles ont brillé par leur absence. Avec George Russell quatrième des premiers essais, à 0"858 de Carlos Sainz (Ferrari), et Lewis Hamilton (Mercedes) sixième de la seconde session à 1"386 de Max Verstappen (Red Bull), les monoplaces de Brackley ont attaqué un week-end pour le moins difficile à Spa-Francorchamps, un circuit qui leur est a priori favorable.

Que s'est-il passé ? Comment expliquer un tel retard ? Lewis Hamilton, qui reste sur sept podiums dans les Ardennes, a avancé plusieurs hypothèses. "Nous n'étions tout simplement pas très rapides et je ne sais pas pourquoi : cela pourrait être la température des pneus, le niveau des ailerons, une multitude de choses, a évoqué le septuple champion du monde de 37 ans. Ça n'a pas l'air désastreux, nous sommes juste loin du compte. Nous avons vécu cela à quelques reprises cette saison un vendredi, puis les choses se sont améliorées le samedi. J'espère que ce sera le cas ce week-end."

"La voiture n'a pas la même sensation qu'à Budapest en termes de rythme de qualification, mais ce n'est pas loin de ce que j'ai ressenti le vendredi, ce qui me donne de l'espoir", a-t-il ajouté.

"Assez habitués à avoir de mauvais vendredis"

En Hongrie, il ne s'était pas mêlé à la bagarre pour la pole position en raison d'un DRS défaillant, mais son coéquipier George Russell avait décroché la meilleure place sur la grille. Malheureusement, le décor a aussi changé pour lui, comme il l'a expliqué à l'issue de cette première journée.

"Il n'y a pas grand-chose à comparer ici à Budapest : c'est une piste à faible appui, par des conditions froides et humides ; peu de paramètres sont comparables, a expliqué le n°4 mondial. La température des pneus est quelque chose avec laquelle nous avons eu du mal cette saison et j'ai beaucoup lutté sur chaque composé aujourd'hui, a-t-il reconnu. Dans ces conditions, c'est certainement quelque chose sur lequel nous devons travailler. Mais on sait qu'une fois les températures dans la bonne fenêtre, on peut trouver une énorme quantité de performances, donc il y a là un peu d'optimisme. Nous sommes assez habitués à avoir de mauvais vendredis, alors voyons si nous pouvons inverser la tendance. Je ne pense pas qu'il y ait la moindre garantie que nous puissions retrouver la performance que nous avions lors de la dernière course." Et d'espérer un revirement au plan météo samedi, avec des conditions "plus chaudes et plus sèches".

Le "tendre" pose problème

Après avoir effectivement passé une journée difficile, Mercedes est persuadé de retrouver le fil. "Nous avons pu lire les principaux problèmes sur lesquels travailler pendant la nuit, a indiqué Andrew Shovlin, l'ingénieur d'exploitation en chef. Notre performance sur un seul tour a clairement besoin d'un peu d'attention. Aucun des pilotes n'avait une bonne sensation avec le pneu 'tendre' et nous ne le mettons probablement pas dans la bonne fenêtre. Et il n'y avait pas à apprendre grand-chose des longs runs étant donné les conditions. Nous avions le pneu 'dur' lors de la deuxième séance, ce qui était particulièrement difficile par temps frais et humide, mais le 'medium' a fonctionné assez correctement lors des essais libres 1. Il y a clairement une opportunité avec le nombre de voitures qui subissent des pénalités, mais nous devons trouver un peu de rythme d'ici samedi si nous voulons en tirer parti."

