La Fédération internationale de l'automobile a officialisé, vendredi à Spa, au moment des premiers essais du Grand Prix de Belgique, toute une quantité de changements d'éléments de moteurs pour des pilotes, beaucoup hors-quotas et menant donc à des pénalités en termes de places sur la grille de départ de la quatorzième manche du Mondial.

Ad

Grand Prix de Belgique Libres 1 : Sainz le plus rapide devant Leclerc IL Y A 2 HEURES

Ceci était attendu car les motoristes ont jusqu'à la manche ardennaise du championnat du monde pour introduire des améliorations structurelles sur leurs groupes propulseurs avant l'interdiction réglementaire convenue.

C'était une rumeur, c'est désormais une certitude : Max Verstappen (Red Bull) s'élancera donc en fond de grille en raison de plusieurs changements au niveau de son moteur, refait entièrement, ce qui lui permettra d'accomplir les neuf derniers week-ends de compétition de la saison avec deux ensembles complets neufs. La FIA a officialisé le recours à ses quatrièmes V6, turbo, MGU-H et MGU-K, pour trois autorisés par saison.

Concernant Charles Leclerc (Ferrari), la FIA a officialisé l'utilisation d'un cinquième MGU-K (trois autorisés au maximum) et d'une troisième batterie (deux), qui relègueront le Monégasque lui aussi en fond de grille.

Cependant, il n'est pas certain que le Max Verstappen (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari) partent ensemble de la 10e et dernière ligne de la grille de départ car d'autres pilotes ont également reçu des pénalités.

Red Bull et Ferarri n'ont pas opéré de changements pour Sergio Pérez et Carlos Sainz, et Mercedes greffé de nouvelles pièces sur les W13 de Lewis Hamilton et Georges Russell sans encourir de pénalité.

Grand Prix de Belgique Alonso sur son départ : "Aston Martin, c'était la meilleure option" IL Y A UN JOUR