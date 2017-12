Mécontent du tracé, Lewis Hamilton explique qu'il "n'aime pas" le Grand Prix de France

Quand Lewis Hamilton a quelque chose à dire, le Britannique n'est pas du genre à passer par quatre chemins. La langue de bois ? Lui, il ne la connaît pas. Et cette fois, c'est le Grand Prix de France qui doit subir les foudres du quadruple champion du monde. De retour dans le calendrier la saison prochaine (24 juin), la course française, qui se déroulera au Castellet (Var), ne plaît pas à Hamilton. Et plus que le cadre, c'est le tracé que critique le Britannique.

"Honnêtement, que ce soit clair, je ne l'aime pas ! Je n'y vais pas par quatre chemins", lâche Lewis Hamilton dans Monumental Formule 1, une rétrospective de la saison 2017 diffusée mercredi soir sur Canal +. "Je n'y vais pas par quatre chemins… C'est un très bel endroit, mais le circuit n'est pas aussi bien que celui de Magny-Cours, que j'adorais", confie le pilote Mercedes. Mécontent, Hamilton ne comprends pas le choix du tracé Paul Ricard au détriment d'autres, comme notamment celui du Mans.

"Je ne comprends pas pourquoi vous ne l'organisez pas sur votre plus beau circuit, explique-t-il.. Vous en avez tellement… Le Mans par exemple. Ça va quand même être un super week-end, une étape importante de la saison européenne. Peut-être aurons nous la plus belle course", explique le quadruple champion du monde. Cette année, Lewis Hamilton a effectué quelques tours du côté du Castellet pour des tests... Visiblement, il n'en garde pas un bon souvenir.