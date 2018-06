Romain Grosjean (Haas) : "On a oublié de changer les réglages..."

Alors qu'il semblait bien placé pour confirmer sa position de meilleur des autres derrière les représentants des top teams, Romain Grosjean est malheureusement sorti de la piste pendant la séance Q3.

Les deux Haas s'étaient facilement hissées dans le top 10 de la qualification du Grand Prix de France, mais elles devront se contenter de la cinquième ligne de la grille derrière la Renault de Carlos Sainz et la Sauber d'un incroyable Charles Leclerc.

Grosjean a expliqué les raisons qui lui ont fait perdre le contrôle de sa monoplace, mais cela n'a pas atténué sa déception de ne pas avoir tiré le meilleur devant son public.

"On avait un super rythme et la voiture marche très bien depuis le début du week-end", a raconté au micro de Canal +. "La pluie avait cependant modifié les conditions d'adhérence et, pour la Q3, on a décidé de partir en pneus neufs car il y avait un risque d'averse, avant de changer d'avis au dernier moment : du coup, on a oublié de changer les réglages d'aileron et j'ai perdu l'auto en abordant le virage exactement comme je l'avais fait auparavant."

"C'est malheureusement une mauvaise communication dans le garage avec de grosses conséquences, regrettait encore Romain. C'est une grosse déception parce que partir dixième au lieu de septième sur ce circuit où il ne sera pas évident de dépasser, ce n'est pas pareil. En plus, on a une seule évolution disponible aussi et j'ai perdu au tirage au sort donc c'est Kevin Magnussen qui en dispose..."

