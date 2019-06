Hamilton et Bottas en difficulté avec la chaleur et l'équilibre de leurs Mercedes

Avec un mercure à 54°C sur la piste en fin d'essais libres 2, les machines et les hommes ont souffert, vendredi au Castellet. Si Mercedes a placé ses deux W10 en tête des deux sessions de la première journée du Grand Prix de France, confortablement devant la concurrence la plus proche, ce sont bien les conditions météo et les contraintes qu'elles imposent qui étaient dans toutes les conversations à l'heure du bilan.

"Il faisait très chaud aujourd'hui, mais nous avons bouclé le plus gros du notre programme, a résumé Lewis Hamilton, auteur d'une sortie de piste en début de seconde séance, avec un train de "tendre" neufs. Mis sous enquête par les commissaires de la FIA pour un retour à l'action un peu imprudent, le Britannique a finalement échappé à une sanction.

"Cela a été compliqué pour équilibrer la voiture, a poursuivi le leader du championnat du monde. Peut-être est-ce dû au nouvel asphalte et aux températures élevées. Je pense qu'il faisait bien 55 ou 60°C en piste. Dans l'ensemble, le rythme de la voiture est vraiment bon, il nous faut juste affiner les réglages."

"Je n'ai pas fait de très bons essais libres 2, a concédé le vainqueur du Grand Prix de France 2018. Je suis parti d'un coup en travers en entrant dans le virage n°3, que je pensais avoir bien abordé, mais au bout du compte j'ai eu un petit souci avec mon groupe propulseur et j'ai dû rentrer au garage. Autrement, la journée a été tranquille, sans problème majeur." Néanmoins, le Britannique n'a pas fait de tour rapide en "tendre".

"Les changements ont calmé la voiture"

Deuxième derrière le quintuple champion du monde lors des essais libres 1, son coéquipier Valtteri Bottas a fini en tête des essais libres 2, avec le meilleur chrono du jour en 1'30"937, en "tendre". "La matinée n'a pas été facile car la piste était plus glissante que d'habitude. Mais elle s'est améliorée rapidement. Je sentais que je réalisais des gains importants tour après tour, spécialement dans les virages", a relaté le Finlandais.

"Plus la piste s'améliorait, meilleur était l'équilibre de la voiture. Malgré les soucis d'équilibre, elle a été rapide dès sa sortie de garage. Nous avons fait des changements bénéfiques entre les deux sessions et j'étais bien plus à l'aise en essais libres 2. Il faisait chaud et ça ne va qu'aller dans ce sens, les pneus seront donc à la limite, spécialement dimanche. Nous galérons toujours avec l'équilibre sur un tour complet, il va donc falloir regarder les data", a-t-il conclu.

"Toutes les portions sinueuses du circuit ont été refaites et il est évident que le type "tendre" souffrait assez affreusement sur le nouveau bitume", a souligné l'ingénieur en chef, Andrew Shovlin. "Notre allure paraît bonne mais l'équilibre est vraiment problématique à cause d'un grip pauvre à l'arrière. Les changements entre les deux sessions ont calmé la voiture. Valtteri a fait une séance propre, son rythme avec peu d'essence était bon et son long run régulier. Lewis a eu du mal à équilibrer l'auto et il a fait une erreur avec son set de 'tendre'. Nous aurions dû continuer avec ce train mais nous avons détecté un problème d'allumage et nous avons alors ramené la voiture. Avec le plein, la voiture de Lewis a bien fonctionné."