Lewis Hamilton était sans concurrence, dimanche au Castellet. Parti de la pole position, le Britannique de Mercedes a mené le Grand Prix de France de bout en bout et a franchi la ligne d'arrivée avec 18"056 d'avance sur son coéquipier, Valtteri Bottas, qui a repoussé dans le final la menace de Charles Leclerc (Ferrari).

"Ça fait longtemps que je coure mais ça ne vieillit pas, a déclaré Hamilton. Je ne pourrais pas faire tout ça sans cette équipe incroyable. Nous écrivons l'Histoire ensemble. Je suis vraiment excité."

"Le départ a été mon meilleur atout mais Lewis en a pris un bon, aussi, a réagi Bottas, qui a assuré le 50e doublé de Mercedes en Formule 1. Finalement, il était plus rapide aujourd'hui. Il était vraiment rapide et régulier. Il n'est pas imbattable, il faut juste que je travaille dur."

36 points d'avance au championnat

"J'ai tout donné, je me sentais bien dans la voiture mais les Mercedes ont trop rapides d'entrée, a constaté Leclerc. Nous avons fait un super boulot de gestion de pneus et je rattrapais Valtteri Bottas pour P2 mais il m'a manqué des tours."

Surprise des essais, McLaren a obtenu une belle sixième place avec Carlos Sainz et aurait pu embellir son résultat si une panne hydraulique n'avait affecté la monoplace de Lando Norris. Le débutant britanique a fini dixième après avoir été dépassé dans le 53e et dernier tour par Daniel Ricciardo (Renault), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) et Nico Hülkenberg (Renault).

Avec cette quatrième victoire consécutive, sa sixième de la saison, sa 79e en carrière, le quintuple champion du monde file plus que jamais vers un sixième titre. Après la 8e des 21 manches du championnat du monde 2019, il est à la tête de 187 points (sur 208 possibles) soit 36 de plus que son voisin de stand. Quant à Sebastian Vettel (Ferrari), cinquième derrière Max Verstappen (Red Bull) avec le bonus du meilleur tour, il est déjà à 76 longueurs.