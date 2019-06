La pole pour Hamilton, la mauvaise opération pour Vettel

Lewis Hamilton avait bien préparé son coup. Le Britannique venait de traverser les deux premières parties de qualification aux avant-postes, sans montrer une quelconque supériorité. Deuxième de la Q1 à 0"059 de l'autre Mercedes de Valtteri Bottas, troisième de la Q2 à 0"083 de son coéquipier, le Britannique a mis un gros coup d'accélérateur dans les douze dernières minutes pour décrocher la pole position du Grand Prix de France, sur le circuit du Castellet. Le plus rapide lors de son premier run en 1'28"448, le pilote de la Flèche d'argent n°44 a enfoncé le clou à la fermeture de la piste pour fixer la meilleure marque à 1"28"319.

Face à lui, seul Valtteri Bottas aurait pu donner une issue différente à cette 8e séance de qualification de la saison. Le plus rapide en essais libres 1 vendredi, en essais libres 3, en Q1 et en Q2 ce samedi, le Finlandais n'a pu ou su hausser son niveau de pilotage quand ça comptait. Il a échoué 0"286 du numéro 1 mondial.

Renault battu par McLaren

Et derrière ces intouchables, Ferrari a été dans la lignée de tout ce qu'elle a montré depuis vendredi. Limitée en adhérence dans les portions sinueuses, la meilleure des SF90 a plafonné à 0"646 dans les mains de Charles Leclerc. Son coéquipier Sebastian Vettel, seulement septième, a abandonné sa première tentative suite à une faute et n'a pas eu de bonnes sensations dans son tour déterminant.

De son côté, l'écurie Red Bull n'a jamais rêvé à l'exploit. Max Verstappen quatrième à une seconde pleine, Pierre Gasly a causé une réelle déception en se classant neuvième à 1"865. Pour le Français, l'écart est embarrassant et le handicap des pneus "tendre" promet d'être insurmontable pour lui lors du relais d'ouverture du Grand Prix (départ à 15h10). Au moment où il les a chaussés en Q2 pour passer le cut, le Normand savait qu'il se tirait une balle dans le pied. Dimanche, il n'aura aucune chance contre les pilotes qui partiront en "medium".

Punitive, cette séance l'a été aussi pour les pilotes Renault : Nico Hülkenberg a calé en Q2 et si Daniel Ricciardo a participé à la Q3, il n'a pris que la huitième place. Battu par les McLaren, clientes du moteur de Viry-Châtillon. Et pour l'ultime surprise, on peut mentionner la dixième position de Antonio Giovinazzi, qui a éclipsé son leader Kimi Räikkönen chez Alfa Romeo.