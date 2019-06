Finalement, Lewis Hamilton a signé samedi sa troisième pole position depuis le début de la saison. Sa 86e - un nouveau record - en carrière, au bout d'un superbe effort pour déloger son coéquipier Valtteri Bottas qui paraissait avoir un léger avantage sur lui depuis vendredi. Comme en 2018, il partira dimanche (à 15h10) à la pointe de la grille de départ du Grand Prix de France, la 8e manche du Mondial 2019.

"Ce n'est pas une piste facile, a déclaré le Britannique après coup, au micro de Paul di Resta. Il est très technique et Valtteri [Bottas] a été rapide tout le week-end. Ça m'a obligé à m'employer et mes deux derniers tours étaient ceux qu'il me fallait."

"Cette pole est pour Karl [Lagerfeld"], a-t-il ajouté, à propos du grand couturier allemand décédé en février dernier. Jeudi au Castellet, le quintuple champion du monde de 34 ans avait été dispensé par son directeur, Toto Wolff, de ses obligations médiatiques pour assister à un hommage rendu au styliste allemand, à la Fashion Week de Paris.

"Je ne me suis jamais senti intouchable"

Samedi, il fait chaud dans le Var, et c'était un véritable défi pour utiliser au mieux des pneus qui se dégradaient à grande vitesse. Le Mistral était aussi une difficulté supplémentaire dont il fallait s'accommoder. "Oui, il y a eu quelques rafales du circuit, à certains endroits fallait attaquer un tour et ralentir le pied le suivant, a confirmé Lewis Hamilton. Dans le dernier virage, le vent a déséquilibré l'arrière de ma voiture."

"C'est une bataille serrée, a-t-il ensuite complété, lors de la conférence de presse FIA. C'est tout sauf de plus en plus facile de décrocher ces pole positions. Valtteri fait des tours épiques en essais et en qualification. Je ne me suis jamais senti intouchable. Je suis constamment poussé par Valtteri et le stress est le même que si je me battais contre les pilotes Ferrari. D'habitude, on se sent de plus en plus confortable au fur et à mesure que la saison avance, mais ce n'est pas ce que je ressens actuellement."

"Lewis a fait un très bon tour, a reconnu Valtteri Bottas, qui a évoqué la gêne causée par le vent. Cela a été très serré entre nous tout le week-end et tout n'est qu'une question de détails."