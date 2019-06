Lewis Hamilton a signé sa sixième victoire saisonnière dimanche, sa quatrième de suite, et Mercedes son sixième doublé. La marque allemande reste invaincue cette année, et même depuis dix courses si l'on compte les deux derniers Grands Prix de 2018. Le Britannique est au sommet de son art et l'équipe allemande maîtrise totalement son sujet technique. On ne voit pas ce qui pourrait les ébranler. Même le changement de règlement opéré en 2017, considéré comme plus important que celui de 2009, avec l'introduction des pneus larges et la réduction des appuis, n'avait pas entamé la suprématie de la firme à l'Etoile débutée en 2014. Elle l'avait même confortée. Aujourd'hui, le paddock se demande comment ça pourrait changer.

Samedi en qualification et dimanche sur les 53 tours, Lewis Hamilton avait encore tout sous son contrôle. Avant cette 8e manche du Mondial au Castellet, Toto Wolff, l'avait d'ailleurs désigné comme un atout déterminant pour les Gris. Le premier responsable de cette hégémonie qui ne connait pas de pause. "Il est devenu très bon dans sa propre évaluation, sa propre progression, année après année", avait déclaré le directeur d'équipe au Telegraph.

"Il grandit chaque année, avec moins de sautes émotionnelles. Il est plus stable maintenant, et il est très bien intégré dans l'équipe. Dans l'ensemble, je suis très impressionné par l'évolution de sa personnalité. C'est l'un des meilleurs atouts quand je regarde les autres pilotes", avait conclu le manager autrichien.

"Il n'est pas imbattable, il faut juste que je travaille dur", a quant à lui tenté de se convaincre Valtteri Bottas, deuxième à 18"056. Un écart que l'on n'avait plus vu dans un Grand Prix de France depuis 1998.

Les voitures ont besoin d'un régime

Cette saison aussi, Sebastian Vettel avait jugé que la domination de Mercedes ennuyait tout le monde. Lewis Hamilton lui avait rétorqué que ça ne dépendait que des équipes rivales. Dimanche, lors de la conférence de presse FIA, l'Anglais en a dit plus sur ce qui manquait à la Formule 1 pour redevenir attrayante. "Si vous écrivez un article en disant que c'était ennuyeux, ne montrez pas du doigt les pilotes, a-t-il prévenu. C'est un cycle constant de la Formule 1 qui existe en raison de la manière dont elle est conçue. Tant que la structure de management restera la même, cela ne changera pas mais ce n'est pas mon rôle de le provoquer."

Les pilotes ne sont pas en cause, mais ils cherchent à changer la donne pour prendre eux aussi plus de plaisir au volant. Lewis Hamilton a notamment fait partie, avec Nico Hülkenberg (Renault), des récentes discussions à Paris entre les équipes et le promoteur de la Formule 1, Liberty Media, pour définir le règlement de 2021. "Tous les pilotes sont unis, a-t-il dit. Nous essayons de nous imposer dans les réunions. Nous savons comment une voiture se comporte et nous avons des critiques à faire, à la fois positives et négatives. On ne peut pas non plus faire des changements sans en connaitre toutes les conséquences."

"C'est encourageant qu'ils nous aient autorisés à y être. Ils ont repoussé l'échéance et c'est une bonne chose car ils sont encore loin du but", a ajouté le quintuple champion du monde, vainqueur 79 fois en Grand Prix. Les mesure les plus évidentes à prendre selon lui ? "Rendre les voitures plus légères" et modifier le format des week-ends de course. Réponse en octobre prochain.