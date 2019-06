Vainqueur de l'édition 2018 du Grand Prix de France, Lewis Hamilton (Mercedes) a repris ses quartiers vendredi au Castellet en réalisant le tour le plus rapide des premiers essais libres 1. Grâce à un tour bouclé en 1'32"738 en pneus "tendre", comme tous ses collègues classés dans le Top 10, le quintuple champion du monde britannique a battu de 0"069 son coéquipier, Valtteri Bottas, et plus confortablement - 0"373 - la Ferrari de Charles Leclerc.

L'an passé, le numéro 1 mondial avait souligné la complexité de la piste varoise, le casse-tête de ses trajectoires variées à plusieurs endroits. Ses dégagements amples, aussi, incitant les pilotes à tenter des choses sans risquer de faire de la casse. C'est peut-être pour cela que l'on a vu plusieurs pilotes, et pas des moindres, se mettre en difficulté lors de ce premier entraînement. Et commettre même des erreurs comme Lewis Hamilton, sorti de la piste au virage n°6, et Max Verstappen (Red Bull), parti en tête-à-queue à la chicane Nord.

Pour tenter de combler l'écart qui la sépare de Mercedes, la Scuderia a débarqué sur le plateau provençal avec une série de nouvelles pièces. Vettel a en particulier testé un nouvel aileron avant qui pourra peut-être corriger un design que l'on dit erroné. De son côté, Red Bull n'est pas resté les bras croisés car son partenaire Honda inaugure ce week-end la spec 3 de son propulseur.