Vent, brouille et fiabilité chez Ferrari, Gasly : le GP en questions

Le vent peut-il être une énorme gêne en course ?

Oui, comme lors de la qualification. Il se lève d'un coup dans certains endroits et il est irrégulier. Lewis Hamilton (Mercedes) a insisté sur le fait qu'il changeait d'un tour sur l'autre. Outre la température de la piste (54°C samedi), il est difficulté permanente et un facteur de déstabilisation des monoplaces. "Une rafale a coûté 0"4 (à Lewis) dans les deux derniers virages", a précisé Andrew Shovlin, ingénieur en chef de Mercedes, après la qualification.

Faut-il craindre un problème technique pour Sebastian Vettel (Ferrari) ?

Non. La boîte de vitesses de sa SF90 ne souffre d'aucun dysfonctionnement. L'Allemand a parlé en direct à la radio d'un problème pour monter un rapport lors de son premier tour chrono en Q3, qu'il a avorté avant de rentrer. En réalité, il n'y avait rien. "J'ai manqué un passage de vitesse et j'ai perdu tant de temps qu'il n'y avait pas de raison de continuer", a-t-il avoué. Ensuite, il n'a tout simplement pas fait un bon tour. "Je ne suis pas arrivé à avoir une bonne impression de la voiture et je n'ai pu en tirer le maximum donc je ne peux pas en être satisfait", a-t-il expliqué.

Septième à 1"480, ce n'est pas l'écart qui sépare la rossa de la W10, comment l'a montré son coéquipier, Charles Leclerc, troisième à 0"646. Les McLaren partent devant lui mais il a le potentiel pour s'en débarrasser assez rapidement.

Y a-t-il une brouille entre Charles Leclerc et Sebastian Vettel ?

Non. Le Monégasque s'est expliqué sur sa plainte à la radio en fin de Q3. "Il ralentit trop devant moi !", a indiqué le Monégasque. "Nous étions très près l'un de l'autre en allant vers la ligne de chronométrage, j'ai donc appelé l'équipe pour ça. Mais ça n'a pas compromis mon tour. J'étais bien conscient que ma faiblesse lors des derniers Grands Prix avait été de réussir à mettre la voiture dans la bonne fenêtre (de fonctionnement) pour la Q3", a-t-il expliqué.

La Scuderia a-t-elle résolu son retard de secteur 3 ?

Non. "Nous ne sommes pas loin dans les secteurs 1 et 2, mais nous perdons pas mal dans le 3 (0"6 vendredi). Nous devons comprendre pourquoi", a dit Charles Leclerc (Ferrari) après la qualification. Le déficit vaut pour les pneus "tendre" et le problème n'est pas de cette ampleur avec les "medium".

Qu'est-ce que peut espérer Pierre Gasly (Red Bull) ?

Peut-être même pas un Top 8. Le Français est 9e sur la grille de départ, il part en "tendre", avec un mauvais set-up… "Il va falloir étudier la stratégy pour voir ce que l'on peut faire pour que ces pneus durent aussi longtemps que possible pour remonter et gagner des positions", a expliqué le Français…

Combien y aura-t-il d'arrêts au stand ?

Un seul. Départ en "medium" et passage au "dur" entre les 22e et 27e tours (sur les 53 au total) pour la meilleure stratégie. Les partants en "tendre" stopperont entre les 14e et 16e tours pour là encore des "dur".