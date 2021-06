Formule 1

Eric Boullier : "S'il n'y a plus de chicane, il n'y a plus d'intérêt pour les spectateurs"

LES FOUS DU VOLANT - Le directeur général du Grand Prix de France est notre invité cette semaine. Eric Boullier évoque la difficulté d'organiser un événement... quand celui-ci est avancé d'une semaine (dimanche 20 juin). Questionné par Gilles Della Posta et Stéphane Vrignaud, il parle également de l'avenir du GP et de son tracé. Entre désirs des pilotes et des spectateurs, il dit ne pas hésiter.

