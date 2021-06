Stupéfaction au Castellet. Alors que l'on doutait de l'authenticité du meilleur temps de Max Verstappen lors des essais libres 2 du Grand Prix de France, vendredi sur le circuit varois, le Néerlandais a procédé à une mise au point sans ambiguïté samedi en écrasant la concurrence lors des derniers roulages avant la qualification, qui débutera à 15h. En sortant un tour, en pneus "tendre", en 1'31"300 à la 47e des 60 minutes de tests, le n°1 mondial a laissé son plus proche rival, Valtteri Bottas à 0"747, alors que Mercedes comptait sur cette session pour montrer sa vitesse.

L'identité du troisième pilote le plus rapide est aussi inattendue, puisque c'est Carlos Sainz qui a hissé sa Ferrari sur le podium, à 0"895. Avant même les premiers tours, son coéquipier Charles Leclerc avait prévenu que la SF21 avait une faiblesse dans les virages à moyennes vitesses, et que ce n'était pas de bon augure vu leur nombre au Paul-Ricard. Néanmoins, si la place de la "rossa" surprend, l'écart reste élevé avec la Red Bull n°33.

Sergio Pérez (Red Bull) quatrième à 0"938, et donc pas encore au niveau de son leader, Lewis Hamilton (Mercedes) n'a pas fait mieux que le cinquième temps, à 0"966. Ce week-end, il a échangé son châssis avec celui de Valtteri Bottas, et il faudra savoir si le matériel mis en cause par le Finlandais est à l'origine de sa performance en retrait.

Lando Norris meilleur représentant de McLaren au sixième rang, Fernando Alonso et Esteban Ocon ont encore fait vibrer les supporters d'Alpine en signant les septième et huitième temps, devant Pierre Gasly (AlphaTauri) et Daniel Ricciardo (McLaren).

Finalement, de tous les favoris à l'accession à la Q3 seul Charles Leclerc (Ferrari) a déçu avec son onzième temps.

