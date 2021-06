Formule 1

Grand Prix de France - Max Verstappen (Red Bull) : "Le titre ? On ne peut pas forcer les choses"

GRAND PRIX DE FRANCE - Au cours d'un entretien réalisé avec quelques journalistes des medias français dont Eurosport et rendu possible par son partenaire CarNext, Max Vertappen (Red Bull) rappelle qu'il n'avait jusque-là pas eu le package pour être champion du monde, et que cette année a changé la donne. Mais qu'il lui reste à utiliser le contexte à son avantage.

00:00:41, il y a une heure