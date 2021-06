Formule 1

Les Fous du Volant : "McLaren et Ferrari étaient en deuxième division au Castellet lors du Grand Prix de France"

LES FOUS DU VOLANT - Red Bull et Mercedes sont au-dessus du lot. Dimanche lors du Grand Prix de France, c'était criant. Dans cet extrait du podcast de cette semaine, Gilles Della Posta et Stéphane Vrignaud détaillent le gouffre qui existe entre ces deux écuries et, notamment, McLaren et Ferrari. Pour la Scuderia, surtout, rien n'a fonctionné au Castellet. Le souvenir de 2020 a même refait surface.

00:03:49, il y a une heure