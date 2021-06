Valtteri Bottas a certainement besoin d'aller vite en ce moment, pour son moral et son avenir. Auteur d'un nouveau week-end catastrophique il y a deux semaines au Grand Prix d'Azerbaïdjan, le Finlandais n'a désormais pour seul but que conclure de la meilleure des façons ses années Mercedes, car l'annonce de son remplacement par George Russell (Williams) en 2022 n'est plus qu'une question de temps.

Vendredi au Castellet, théâtre du Grand Prix de France, la septième manche du Mondial 2021, le pilote de Nastola a conclu le premier entraînement avec le meilleur chrono en poche. Mesuré en 1'33"448 à la 32e des 60 minutes d'essais, le pilote de la W12 n°77 a battu au final de 0"335 son coéquipier, Lewis Hamilton, vainqueur des éditions 2018 et 2019 sur la piste varoise, non sans connaître somme nombre de ses collègues quelques soucis.

Dès le début de la session, le vice-champion du monde 2019 et 2020 a en effet viré large dans le n°2 - le esse de la Verrerie - , et abimé son aileron avant sur des bordures. Carlos Sainz (Ferrari) a lui détruit un set de "tendre" dans une pirouette au même endroit, Mick Schumacher (Haas) est reparti d'un tête-à-queue avec des pneus carrés et Sebastian Vettel a même endommagé son Aston Martin dans le double droit du Beausset.

Dans ce contexte de grip insuffisant, Max Verstappen (Red Bull) a connu quelques alertes et a fini la séance insatisfait : "Le train avant ne veut pas tourner. Il démissionne tout de suite", a rapporté le n°1 mondial, en précisant à son ingénieur que non, les réglages de l'aileron avant n'était pas en cause.

Le Néerlandais un peu plus en retrait, à 0"432 de Valtteri Bottas (Mercedes), Sergio Pérez (Red Bull) s'est contenté de la quatrième performance à 0"745 avec une explication toute trouvée : il a été le seul avec Carlos Sainz (Ferrari) à accomplir son tour en gommes "dur".

