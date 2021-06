Max Verstappen ne fait pas que prendre des leçons de stratégie de la part de Lewis Hamilton et Mercedes, il en donne aussi ! Le Néerlandais de Red Bull avait essuyé deux de ses défaites les plus mémorables lors du Grand Prix de Hongrie 2019 et du Grand Prix d'Espagne cette année, en se faisant doubler en fin de course par le Britannique, sur un plan décalé mais payant à deux arrêts. Dimanche, le pilote de la RB16B n°33 était cette fois dans le bon rôle, sur une option offensive qu'il a fait fructifier dans le 52e des 53 tours du Grand Prix de France , qui restera une édition historique.

Auteur de sa cinquième pole position en carrière, Max Verstappen a pour la première fois perdu la main au virage n°1, embarqué dans une glissade. Heureusement, il a pu sauver sa deuxième place pour mener la chasse derrière le septuple champion du monde, en attendant de prendre l'initiative au stand. Ce qu'il a fait en stoppant au 19e passage, un tour après Valtteri Bottas (Mercedes) pour contrer une tentative d'undercut du Finlandais, et un tour avant Lewis Hamilton. Un tour décisif, lors duquel il a fait la différence en attaquant fort avec ses pneus "dur" neufs.

C'était très difficile au début à cause du vent

De retour en tête après un peu plus tard suite à la halte de son coéquipier, Sergio Pérez, au stand, le Néerlandais a cependant senti au fil du deuxième relais qu'il n'aurait pas de quoi aller au bout - "Je ne tiendrai pas comme ça jusqu'à la fin", a-t-il prévenu au 29e tour - sans risquer un incident pneumatique grave comme, il l'avait connu au Grand Prix d'Azerbaïdjan. Dans une position pourtant confortable sur la piste, il a pris l'initiative de rentrer une seconde fois, au 39e passage, pour engager une course-poursuite derrière Lewis Hamilton, qui n'avait d'autre choix que rester en piste.

Avec ses pneus plus frais, il a repris la deuxième place à Valtteri Bottas (Mercedes), auteur d'une erreur à la chicane Nord, au 43e tour, puis il a préparé son attaque sur Lewis Hamilton, qu'il a débordé sans même l'aide du DRS avant la courbe de Signes, au 52e tour.

"C'était très difficile au début à cause du vent, a relaté Max Verstappen, à chaud, au micro de l'ancien pilote de Formule 1 Paul di Resta. J'avais un bon équilibre puis cela a été beaucoup plus difficile de garder la voiture stable. Sur un tour ça allait, mais au suivant je glissais partout. Après notre premier arrêt, ça revenait fort derrière en pneus 'dur'. C'est là qu'on a pris la décision de faire deux arrêts. Heureusement, ça a payé, mais il a fallu attaquer dur pour ça ! On a été bien récompensés."

Le casse-tête du trafic

Mais, comme il l'a redit, le timing était serré. "C'était difficile car il y avait beaucoup de pilotes retardataires à dépasser, a insisté le n°1 mondial. Ce fut une très belle bataille jusqu'à l'arrivée. Je perdais les pneus arrière."

Désormais nanti de 12 points d'avance au championnat sur Lewis Hamilton, conforté par l'aide de Sergio Pérez qui lui a ouvert le passage au 35e tour - "Merci pour cela" a-t-il dit à la radio - afin d'aller chercher les W12 allemandes, Max Verstappen sait qu'il reste 16 courses intenses pour décrocher le Graal : "On s'est battu contre elles toute la course. Je pense que ce sera comme ça jusqu'à la fin du championnat."

