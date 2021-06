Après 2018 et 2019, le paddock est de retour au Castellet. Après une séance de qualifications où Max Verstappen et Red Bull ont encore affiché leur supériorité, ce Grand Prix de France peut-il tomber dans l’escarcelle de quelqu’un d’autre ? Un certain Lewis Hamilton n’a pas dit son dernier mot, notamment ? Suivez le GP en direct vidéo. Mais si vous préférez les explications techniques, c’est par ici