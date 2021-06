Formule 1

"Valtteri Bottas perd toutes ses batailles puis parle comme un cador, ce n’est pas crédible"

LES FOUS DU VOLANT - L'écurie Mercedes a été battue stratégiquement par Red Bull, dimanche au Castellet. Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta en parlent ce mardi. Ils pointent notamment du doigt un mauvais tour de retour en piste de Lewis Hamilton et égratignent Valtteri Bottas, estimant qu'il existe une dissonance entre ses performances et ses paroles. L'émission est à écouter en podcast.

