Formule 1

Verstappen : "Cette saison, il semble qu’on ait davantage de possibilités d'être titré"

GRAND PRIX DE FRANCE - Au cours d'un entretien réalisé avec quelques journalistes français et rendu possible par son partenaire CarNext, Max Vertappen (Red Bull) affiche ses ambitions. Si jusqu'ici, il n'avait pas le package nécessaire pour être champion du monde, le Néerlandais estime que cette année, c'est possible.

00:00:41, il y a une heure