Un dépassement qui vaut de l’or. Et beaucoup de points. Ce dimanche, sur le circuit Paul-Ricard au Castellet, Max Verstappen a réussi le casse parfait pour se rattraper d’un départ raté. Mal parti alors qu’il était en pole, le Néerlandais a rapidement vu Lewis Hamilton prendre les commandes d’une course qui semblait lui échapper. Mais la firme autrichienne ne pouvait pas rester les bras ballants : au 33e tour, Red Bull a fait rentrer son pilote au stand, pour un deuxième arrêt et ainsi chausser des gommes jaunes.