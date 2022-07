Le Grand Prix de France au Castellet aurait été une belle occasion de voir rouler l'espoir tricolore Théo Pourchaire dans l'Alfa Romeo, vendredi, mais son programme en Formule 2 l'en a privé. Un empêchement de plus pour le prétendant au titre, en cette saison où les patrons d'équipe se sont pourtant entendus pour offrir des roulages à leurs jeunes le premier jour des Grands Prix. Mais Théo Pourchaire n'est pas le seul dans ce cas, loin de là. En fait, seules Red Bull et Williams ont donné un volant à leurs jeunes en 2022, en mai dernier à Montmelo, dans le cadre du Grand Prix d'Espagne.

Quand verra-t-on les futurs champions en piste du côté de Ferrari, Mercedes ou Alpine ? C'est toute la question. "Dans toutes les équipes, c'est un peu la même chose : on repousse l'échéance, a déploré Stéphane Vrignaud dans les Fous du Volant. On ne voit pas les jeunes se mettre en valeur. Piastri chez Alpine, on espérait que ce soit au Castellet, et là ils viennent de dire 'Non, ce sera après le break (estival)'."

"On rappelle que le règlement impose à chaque équipe de faire rouler deux fois dans la saison un nouveau pilote en Formule 1. Heureusement qu'elle existe cette règle !", a appuyé Gilles della Posta.

