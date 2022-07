C’était le week-end de la première victoire pour certains. Mais Lewis Hamilton et Mercedes ont plus eu la gueule de bois que l’esprit conquérant après les deux premières séances d’essais du Grand prix de France. Sur le circuit du Castellet, les Flèches d’argent, qui étaient censées profiter de l’effet Silverstone, ont seulement joué placé lors des FP1 et FP2.

Ad

Mais les espoirs de victoire en ont pris un coup après les FP2 disputés vendredi en fin d’après-midi. Pourtant, Mercedes avait apporté un nouvel aileron avant et un nez modifié pour optimiser le refroidissement.

Grand Prix de France Sainz et Leclerc devant en FP2, Verstappen et Mercedes ont du boulot IL Y A 7 HEURES

Classés 4e et 5e derrière Carlos Sainz, Charles Leclerc et Max Verstappen, George Russell et Lewis Hamilton ont fait dans la continuité des derniers GP en restant sous la seconde dans la séance rythme de course. Mais, problème : ils sont assez proches de cette seconde d'écart. Russell a fini à 0"764 de Sainz, Hamilton était juste sous la seconde (0"990).

Hamilton compte sur la magie de la nuit

Interrogé sur les problèmes rencontrés par l’écurie allemande, Lewis Hamilton, qui n’a roulé qu’en FP2 laissant la matinée à Nick De Vryes, a reconnu qu’elle manquait généralement d’appui. "Elle n’est performante nulle part (sur la piste, ndlr). Nous avons beaucoup de travail à faire, beaucoup de chemin à parcourir encore. La voiture n'est pas fantastique ici et nous ne savons pas pourquoi. Mais d’habitude on fait de gros progrès dans les nuits de vendredi à samedi. J'espère qu’on va pouvoir faire un pas en avant d’ici samedi", a-t-il déclaré à la presse.

De son côté, George Russell a tenu à relativiser les problèmes. Selon lui, la Mercedes va être performante en rythme de course, mais encore en retrait sur le tour rapide. Il redoute que la séance de qualifications de samedi ne gâche le potentiel course. Car il croit fermement que les évolutions vont aider les gris.

"Je pense que Ferrari est probablement plus forte que nous. Max a l'air très rapide comme d'habitude. Nous sommes un peu plus loin du rythme que nous espérions. Il y aura du travail à faire ce soir (dans la nuit de vendredi à samedi, ndlr) mais il ne faut jamais dire jamais."

Grand Prix d'Autriche Ça chauffe entre Leclerc et Sainz : Bagarre tendue en piste et entente de façade 09/07/2022 À 17:12